Luka Dončić z Dallasom uspešno začel novo sezono

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks uspešno začel svojo sedmo sezono v severnoameriški ligi NBA. Dallas je doma s 120:109 premagal San Antonio, pri čemer je Dončić prispeval 28 točk, deset skokov in osem podaj. Nova okrepitev Klay Thompson je k zmagi dodal 22 točk, od tega šest trojk, sedem skokov in tri ukradene žoge.

Naslednjo tekmo bodo Mavericks odigrali v gosteh, v soboto jih čaka dvoboj s Phoenixom.

Denver Nuggets z MVP Nikolo Jokićem in s slovenskim košarkarjem Vlatkom Čančarjem so pred domačimi navijači zabeležili visok poraz (87:102) proti Oklahomi, za katero je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 28 točk. Jokić in Christian Braun sta za domačo ekipo vsak dosegla po 16 točk, Čančar, ki se vrača po hudi poškodbi lansko sezono, pa je na parket stopil le za dve minuti in v tem času v statistiko vpisal en skok.