Maturant iz Poreča je na maturantskem izletu v Pragi v noči s petka na soboto umrl, potem ko je na balkonu ob gostinskem lokalu preskočil ograjo in padel s petega nadstropja, je potrdila hrvaška veleposlanica na Češkem Ljiljana Pancirov. Najverjetneje je želel izvesti parkour trik, je še dodala. »Policisti so na podlagi pričanj očividcev ugotovili, da je šlo za nesrečo. Mladenič je preskočil ograjo na balkonu ob gostinskem lokalu v petem nadstropju in najverjetneje želel izvesti parkour trik. Gre za spretnost premagovanja določenih ovir, žal pa je pri tem skoku učenec padel skozi odprt prostor,» je povedala Pancirov. Dodala je, da bo obdukcija končana danes in da bo od torka mogoče organizirati prevoz pokojnega 17-letnika na Hrvaško. Medtem na srednji šoli v Poreču zagotavljajo psihološko pomoč učencem in učiteljem. Župan Poreča Loris Peršurić je sporočil, da krizni štab za tovrstne situacije v Istrski županiji nudi psihološko pomoč.