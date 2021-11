Pri Asugiju zaradi covida zaprtje oz. preureditev oddelkov

Zaradi vedno večjega števila okužb z novim koronavirusom, ki so jih zabeležili zlasti na Tržaškem, so se pri tržaško-goriškem zdravstvenem podjetju Asugi odločili za zaprtje oz. preureditev nekaterih oddelkov v bolnišnicah, saj je bilo treba osebje preusmeriti v covidne oddelke. Razmere sta na današnji dopoldanski tiskovni konferenci v bolnišnici na Katinari orisala direktor Asugija Antonio Poggiana in deželni odbornik za zdravje Riccardo Riccardi skupaj s predstojniki nekaterih oddelkov, pri čemer so opozorili, kako je število okužb, povezanih z nedavnimi protestnimi shodi proti covidnemu potrdilu, preseglo številko dvesto, z reorganizacijo pa so začeli tudi v okviru zdravstvenih podjetij na Videmskem in Pordenonskem.

Kar se tiče Asugija, so že preteklega 5. novembra prekinili storitve rehabilitacijske medicine, na infektoloških oddelkih pa so število ležišč povečali od 15 na 31, katerim so dodali še 21 ležišč na preurejenem geriatričnem oddelku, ki so že zasedena. Od 8. novembra je na urgenci in urgentni medicini dodanih osem ležišč, z današnjim dnem pa so v tržaški glavni bolnišnici prekinili redne dejavnosti v očesni in stomatološki kliniki in prav tako dnevno kirurgijo (Day Surgery), medtem ko so na Katinari prekinili storitve podvodne hiperbarične medicine, v vseh omenjenih oddelkih bodo vsekakor zagotavljali nujno oskrbo.

V prihodnjih dneh oz. v teku 72 ur bodo na oddelku za intenzivno nego v 12. nadstropju medicinskega stolpa na Katinari število ležišč povečali z 18 na 24, na polintenzivni negi v 13. nadstropju pa s 16 na 26 mest. Zaradi preusmeritve osebja v covidne oddelke se bo tudi zmanjšalo tedensko število kirurških posegov s sedanjih 52 na 40, kirurška klinika v 14. nadstropju pa zapira vrata. Oddelek za pulmologijo, namenjen osebam, ki niso okužene s covidom-19, bo še naprej deloval, vendar z omejenim obsegom. Dalje bodo v Gorici postopoma uredili 26 novih ležišč za covidne bolnike, če se bodo razmere poslabšale, pa bodo to število dvignili na 36. Poleg tega bo dom za dolgotrajno oskrbo (RSA) v Krminu ostal na voljo za osebe, ki niso zbolele za covidom, pri Asugiju pa preverjajo možnost razširitve zmogljivosti doma Mademar v Trstu.

Udeleženci srečanja z novinarji so dobesedno vsi po vrsti opozorili na preutrujenost osebja, ki ga tudi primanjkuje, pa tudi, da je okoli 90 odstotkov hospitalizacij zaradi covida-19 povezanih z necepljenimi osebami. Od tod poziv k odgovornosti in cepljenju, saj je npr. zaradi nastale situacije že skoraj nemogoče zagotoviti normalne kirurške posege, ki so temeljnega pomena za zagotovitev kakovostnega življenja in delovne sposobnosti določenega števila pacientov.