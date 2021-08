Pri Bertokih umrl motorist iz Trsta

Petek trinajstega je včeraj žal upravičil sloves nesrečnega dne. V dobrih dveh urah sta na cestah v slovenski Istri umrla dva motorista. Pri Bertokih je na kraju umrl 56-letnik iz Trsta.

Po drugi uri popoldne je po lokalni cesti od cerkve do stare glavne ceste pri Bertokih z avtom pripeljala 67-letna voznica iz Kopra. Preden je zavila na regionalno cesto, naj bi se ustavila, nato pa speljala. V tistem trenutku je z njene leve strani po regionalni cesti pripeljal motorist na motorju znamke yamaha in trčil v njena vrata. Ob trku naj bi še sam s telesom silovito udaril v avto, od koder ga je odbilo nekaj metrov stran na rob lokalne ceste, po kateri se je pred tem pripeljala voznica. Motorist, za katerega so policisti kasneje ugotovili, da je 56-letni italijanski državljan iz Trsta, je negibno obležal. Na kraj so v nekaj minutah prihiteli gasilci in zdravstveni reševalci, ki so se trudili z oživljanjem motorista, vendar je zdravnik lahko le potrdil njegovo smrt. Tudi nesrečni Tržačan naj bi imel več odprtih zlomov in hude poškodbe glave

Voznica avta naj bi bila v šoku, zato so tudi njo oskrbeli reševalci, kraj nesreče pa sta si ogledala tudi preiskovalna sodnica in dežurna tožilka. Policisti včeraj še niso odločili o krivdi, pred tem naj bi pregledali posnetke kamer in opravili druga preiskovalna dejanja, sodnica pa je že postavila sodnega izvedenca. O krivdi bo odločila ugotovitev, ali je motorist vozil tako hitro, da ga voznica ni mogla pravočasno opaziti ali bi ga lahko opazila. Na istem kraju je pred petimi leti v skoraj enakih okoliščinah prav tako umrl motorist, sojenje vozniku naj bi se končalo jeseni.

Danijel Cek, Primorske novice