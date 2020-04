Pri Črnem Kalu večji gozdni požar

Okoli 10.40 so bili policisti obveščeni o večjem gozdnem požaru med Kastelcem in Petrinjami. Zagorelo naj bi na dveh mestih, poročajo Primorske novice. Gre za večji požar. Na terenu so gasilci sežanskega zavoda za gasilno in reševalno službo, koprske gasilske brigade, prostovoljnih društev iz Materije, Lokve, Divače in Senožeč, verjetno bodo potrebovali tudi pomoč drugih enot.

Gorelo naj bi na vsaj 20 hektarjih površine, pri čemer je požar »preskočil« tudi cesto in se razširil prek nje. Helikopterji zaradi burje ne smejo leteti, aktivirali so državni načrt za takšne primere gašenja požarov. Gre za največji požar letos na Primorskem, dim pa je mogoče opaziti tudi iz Trsta.

Zaradi gašenja požara je zaprta cesta Kastelec-Črni Kal pri Petrinjah. Obvoz je med Kastelcem in Kozino v obe smeri možen po avtocesti tudi za vozila brez vinjete, so zapisali na prometnoinformacijskem centru.