Pri Divači odkrili gojišče konoplje

Koprski kriminalisti so 5. septembra na podlagi odredbe sodišča v Kopru, ki je bila izdana na podlagi evropskega preiskovalnega naloga pristojnih pravosodnih organov iz Italije, opravili hišni preiskavi na območju Divače in Postojne. O dveh osebah so namreč posumili, da sta v Italiji v začetku tekočega leta storili več kaznivih dejanj na področju mamil. Med hišno preiskavo so na domu 44-letnega osumljenca iz območja Divače našli približno 10 kilogramov prepovedane droge konoplje ter odkrili prostor za njeno hidroponično gojenje, v katerem je uspevalo 156 manjših sadik konoplje, 71 sadik pa se je sušilo. Zoper osumljenega moškega sledi kazenska ovadba. Grozita mu zaporna kazen od enega do desetih let ter denarna kazen.