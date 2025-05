Pri Divači povozil kolesarja in pobegnil

Neznani voznik je včeraj popoldne, nekaj pred 16.45 na križišču za lokalno cesto Kačiče – Rodik povozil italijanskega kolesarja in pobegnil. Voznik osebnega avtomobila znamke Audi, sive barve je vozil na regionalni cesti iz smeri Divače proti Kozini, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

75-letni kolesar se je s kolesom ustavil v križišču. Voznik je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil vanj. Po trčenju je odpeljal naprej v smeri naselja Kačiče, ne da bi se zaustavil na kraju nesreče, pomagal žrtvi in mu nudil svoje podatke. Kolesar se je v nesreči huje telesno poškodoval, prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico v Trstu.

Policisti nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje Zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči in povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti. Vse, ki bi karkoli vedeli o pobeglem vozniku naprošajo, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Sežana (05) 707-15-00, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.