Pri donacijah pozor na spletne goljufe!

»Spletni goljufi izkoriščajo poplave! Bodite pazljivi pri donacijah in spletnih nakupih,« opozarjajo koprski policisti.

Storilci izkoriščajo pripravljenost ljudi, ki želijo pomagati tistim, ki so v stiski zaradi nedavnih poplav in plazov. Zato opozarjajo na različne oblike goljufij, ki se lahko pojavijo tudi na spletu.

Spletni goljufi so izjemno inovativni, še sporočajo policisti: nenehno spremljajo družbene in naravne razmere ter jih uporabijo pri izvrševanju novih oblik goljufij. To storijo tako, da si izmislijo različne scenarije, vse z namenom, da bi od tega imeli premoženjsko korist.

Več informacij lahko dobite tukaj.