Pri Kastelcu in na Starodu ustavili dva tihotapca migrantov

Koprski policisti so včeraj zvečer v sklopu dveh različnih kontrol prestregli dva tihotapca migrantov. Ob 17.18 so na avtocestnem izvozu za Kastelec ustavili avtomobil audi A6 romunskih registrskih tablic, ki ga je vozil 34-letni državljan Romunije. V njem je bilo šest potnikov, in sicer pet državljanov Turčije in državljan Sirije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje v Sloveniji ter v drugih državah schengenskega območja. Zaprosili bodo za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom. Postopki zoper voznika še potekajo.

Le slabo uro in pol kasneje, ob 18.45, so policisti na mejnem prehodu Starod pregledali seat cordobo, hrvaških registrskih tablic, ki ga je vozila 28-letna državljanka Hrvaške. Ugotovili so, da v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za prečkanje državne meje. Pospremili so jih do pristojnih hrvaških oblasti, postopki zoper voznico pa še potekajo.