Prihaja nov vročinski val, temperature bodo lahko blizu 40°C

Po osvežitvi, ki je večji del Slovenije zajela med 18. in 26. julijem, se bo vročina v tem tednu znova stopnjevala, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. V prvi polovici tedna bo najvišja dnevna temperatura še večinoma med 30 in 35 °C, v drugi polovici tedna pa že od 33 do 38 °C.

Nov vročinski val se bo predvidoma v zahodnem delu Slovenije začel že v torek, na vzhodu pa v sredo, 29. julija. Trajal bo predvidoma vsaj okoli 10 dni, najvišje temperature pa lahko najverjetneje pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom 2026, sporoča Arso.

Po trenutnih izračunih bi se živo srebro ob koncu vročinskega vala lahko približalo tudi 40 °C, opozarja Arso. Zrak nad nami bo sicer suh, a ponoči se vseeno marsikje ne bo ohladilo pod 20 °C. Sušno in vroče vreme bo gotovo znova zaostrilo tudi požarno ogroženost naravnega okolja.