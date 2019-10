Pri Lampedusi umrlo več migrantov

Pred obalo italijanskega otoka Lampedusa se je v noči na današnji dan prevrnil čoln z migranti. Po zadnjih podatkih so umrli štirje ljudje, 22 ljudi, med njimi otroke, so rešili. Več ljudi, vključno z osmimi otroki, pogrešajo in jih iščejo s helikopterji.

Italijanska obalna straža je smrtne žrtve in preživele prepeljala na Lampeduso. Čoln z migranti, na katerem naj bi bilo približno 50 ljudi, se je po prvih navedbah prevrnil, ko so se migranti poskušali vkrcati s čolna na ladjo italijanske obalne straže in so se zaradi tega nagnetli na eno stran. V času nesreče je bilo poleg tega na območju slabo vreme z visokimi valovi.