Pri Omišu danes zjutraj izbruhnil silovit požar

Razmere pri Omišu, kjer je danes zjutraj izbruhnil požar, so se v zadnjih urah izboljšale, je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT povedal poveljnik gasilcev. Temu so v veliki meri prispevali kanaderji, ki pred tem zaradi močnega vetra niso mogli leteti. V gašenju je bil poškodovan en gasilec.

Na območju naselij Pisak in Marušići, vzhodno od hrvaškega Omiša je nekaj pred sedmo uro izbruhnil gozdni požar. Plameni so zaradi močnega vetra hitro ušli izpod nadzora.

V požaru je zagorela oljarna, ogenj pa je poškodoval tudi hiše. Prebivalce so tudi s pomočjo čolnov mornarice uspešno evakuirali. Med njimi ni ranjencev, po navedbah županijskega gasilskega poveljnika pa je poškodbe utrpel eden izmed gasilcev.

Požar še vedno ni pod nadzorom, so zgodaj popoldan sporočili v splitskem gasilskem centru. 145 gasilcem s 43 vozili pomaga pet kanaderjev in dva air tractorja.

Zaradi požara je v obe smeri zaprt odsek Jadranske magistrale. Naselje Marušići je brez elektrike.

Na območju od Omiša do Makarske rivijere je sicer v četrtek in petek na 17 mestih izbruhnil požar, ki so ga pogasili v nekaj urah. Policija sumi, da je bil na delu požigalec.

Danes je na območju Makarske izbruhnil še en požar.