Pri Plešivem se je skala odvalila na cesto

Prostovoljci civilne zaščite iz Krmina so danes zjutraj posredovali na cesti za mejni prehod Plešivo, kjer se je v kraju Ca’ delle Vallade na območju občine Krmin zaradi posledic obilnega dežja dvometrska skala odvalila na cestišče. Nihče ni bil poškodovan. Območje so zavarovali.

Zaradi poplavljenega cestišča pa so prostovoljci civilne zaščite iz Clauzetta posredovali ponekod na Pordenonskem, med drugim v Clauzettu, kjer je na cestišču, ki je bilo že poškodovano v preteklih vremenskih ujmah, prišlo do nadaljnjih usadov. V kraju San Cassiano pa je reka Livenza dosegla opozorilni pretok in je trenutno pod nadzorom.