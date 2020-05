Pri pregledovanju tovornjakov ugotovili 24 kršitev

Slovenski policisti so med pregledovanjem tovornih vozil v četrtek med 9. in 15. uro na počivališču Povir ugotovili 24 različnih kršitev, v povprečju eno kršitev vsake četrt ure. Ustavili in kontrolirali so 87 vozil, med temi 34 iz Slovenije, 37 iz držav EU ter 16 iz drugih držav.

Osem vozil so izločili iz prometa, trem voznikom pa so prepovedali nadaljnjo vožnjo. Največ glob, in sicer sedem, so naložili zaradi neuporabe varnostnega pasu, v dveh primerih so ugotovili prekoračitev hitrosti, v štirih primerih preobremenitev vozil, na šestih vozilih pa je bil tovor nepravilno zavarovan. Eden od tovornjakarjev je tudi bil pod vplivom alkohola, so sporočili s koprske policijske uprave.