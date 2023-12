Pri Reki iztiril tovorni vlak

Približno pet kilometrov jugovzhodno od Reke, pri Škrljevem, je danes zjutraj iztiril tovorni vlak, ki je prevažal žitarice. Trčil je v železniško vozilo za vzdrževanje prog. V nesreči ni bilo poškodovanih ljudi, nastala pa je velika gmotna škoda. Poškodovala sta se namreč med drugim železniška proga in električna napeljava, poleg tega je železniški promet v smeri Reke ustavljen. Po prvih podatkih kaže, da bi se bilo moralo posebno železniško vozilo ustaviti v Meji, pri čemer je prišlo do okvare zavor. Delavce, ki so bili na progi, so na srečo uspeli pravočasno opozoriti in so se pravočasno umaknili.