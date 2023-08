Pri Splitu opazili vodno trombo, visoko 12 kilometrov

Pri Splitu se je danes nekaj po 12. uri pojavila vodna tromba, ki je bila po radarskih meritvah visoka 12 kilometrov. Ciklon z vremensko fronto, ki že nekaj dni vztraja nad Jadranom, bo po napovedih vremenoslovcev tudi danes povzročal nevihte in nalive, predvsem v severnem delu Jadrana, pa tudi v Dalmaciji.

Vodna tromba se je razvila po 12. uri in se kmalu zatem pojavila med otokom Čiovo in Splitom, ki ga je zajela tudi silovita nevihta, poroča portal Dalmacija danas.

Oblak, iz katerega se je razvila vodna tromba, je bil glede na meritve radarja hrvaškega hidrometeorološkega zavoda 12 kilometrov visoko. Kopnega sicer ni dosegla.

Dalmacija danas še poroča, da so člani hrvaške zveze amaterskih meteorologov Crometeo na morju pri Splitu v pol ure fotografirali tudi več drugih, manjših vodnih tromb.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes sicer za območje Rijeke izdal oranžno opozorilo zaradi orkanskega vetra, nalivov in udarov strel. Na drugih delih Jadranske obale velja rumeno opozorilo, kjer so možne nevihte in močan veter.