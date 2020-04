Pri Trentu se je v past ujel pobegli medved M49

Rjavi medved z oznako M49, ki mu je lani poleti uspel neverjeten pobeg iz ograde, se je po več kot devetih mesecih na prostosti ujel v past pri kraju Tione v bližini Trenta. Kosmatinec je potomec medvedov, ki so jih pred okoli 20 leti pripeljali iz Slovenije v avtonomno pokrajino Trento.

Medveda so prepeljali v center za živali pri Trentu, od koder je lani poleti pobegnil kljub štirim ograjam, med katerimi je bila ena pod visoko električno napetostjo. Za začasno tamkajšnjo namestitev so center za živali zavarovali z visoko ograjo iz pleksi stekla, ki ga po mnenju strokovnjakov ne bo mogel preplezati.

Medved, ki je težak 167 kilogramov in je v dobrem fizičnem stanju, se je v zadnjih mesecih večkrat prikazal v bližini vasi in naselij, kmetje pa so se pritoževali, da jim pobija živino. Po lanskem pobegu so ga nameravali odstreliti, toda dvignil se je val protestov in so se premislili. Italijanski minister Sergio Costa je napovedal, da iščejo nov dom za M49, pri tem je za pomoč vprašal tudi druge države članice EU.