Pridobitev za slovensko manjšino

Nova volilna zakonodaja za italijanski parlament, ki bo prilagojena neposredni izvolitvi predsednika vlade, bo morala sloneti ne samo na predstavništvu državljanov, temveč tudi na zaščiti jezikovnih manjšin. Tako se glasi dopolnilo zakonskega osnutka o direktni izvolitvi predsednika vlade (t.i. premierat), ki ga je danes soglasno sprejel senatni odbor za ustavna vprašanja. Popravek je vložil senator Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinhard Durnwalder, naknadno ga je podpisala tudi slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc.

Popravek SVP s pridruženimi podpisi DS je v imenu vlade v senatnem odboru podprla pristojna ministrica Maria Elisabetta Alberti Casellati. Prvemu podpisanemu senatorju Durnwalderju sta se pri popravku pridružila strankarska kolegica Julia Unterberger in levosredinsko usmerjeni tridentinski senator Piero Patton. Poleg Tatjane Rojc so v imenu DS pobudo SVP naknadno podprli senatorji Dario Perrini, Valeria Valente in Andrea Giorgis.

Deželni predsednik Slovenske skupnosti Damijan Terpin pozdravlja odločitev senatnega odbora, sprejeto dopolnilo pa ocenjuje kot izraz odličnega sodelovanja med njegovo stranko in SVP. Odobreni popravek predstavlja zanj ustavno kritje za zajamčeno ali vsaj za olajšano parlamentarno predstavništvo Slovencev v Italiji, ki ga nova volilna zakonodaja ne bo bo mogla obiti.

Da odločitev obvezuje snovalce nove volilne zakonodaje, je prepričana tudi senatorka Rojc. Podobno kot Terpin ocenjuje, da je popravek temeljnega pomena za volilni zakon, ki – kot vsa volilna pravila – ne bo imel ustavnega ranga, tako da za njegovo odobritev zadostuje navadna parlamentarna večina.