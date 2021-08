Prihaja osvežilni Poletni miks

V prihodnjih tednih bodo strani našega dnevnika bogatile posebne vsebine, zbrane v Poletnem miksu: objave se začenjajo danes.

Prebirali boste lahko nasvete za krajše ali daljše sprehode v bližnji in širši okolici, ki so jih za vas preverili (in prehodili) naši sodelavci. Izpod peresa Tonija Gomiščka bodo »slastni« zapisi v rubriki Kuharija za telebane, ti bodo prav prišli tako neposvečenim v kuharske skrivnosti kot tistim, ki jim je kuhinjsko okolje domače. Priložnost bo za spoznavanje »novih zamejcev« oz. ljudi, ki so se odločili za selitev iz Slovenije v kraje, kjer živimo Slovenci v Italiji.

Za umetniške duše bodo recenzije knjig, glasbenih zgoščenk ali nadaljevank oz. TV serij. Za fotografsko popestritev bo poskrbel naš fotograf Damjan Balbi: razprl bo pogled Iz ptičje perspektive.

Nadaljevale se bodo tudi objave v rubriki Poletno branje, v kateri vam v obliki podlistka ponujamo alpinistično kriminalko tržaškega avtorja Dušana Jelinčč Umor pod K2 in strip Ivan Cankar: podobe iz življenja, ki sta ga ustvarila avtor Blaž Vurnik in stripar Zoran Smiljanić. In še marsikaj se bo našlo ...