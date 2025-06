Prihaja prvi vročinski val (ki pa verjetno ne bo dolgotrajen)

V prihodnjih dneh bo Primorsko zajel prvi letošnji vročinski val. Na Goriškem se bo ogrelo vse tja bo 34 stopinj Celzija, je za Primorske novice povedala dežurna meteorologinja na Agenciji RS za okolje Eva Bezek.

»V prihodnjih dneh nas čaka vroče in večinoma sončno vreme, za Primorsko to zagotovo drži. Vročina se bo stopnjevala, predvsem na Vipavskem in Goriškem,« je povedala Eva Bezek. Ker bo pihala šibka burja, bo v teh krajih še nekoliko topleje. »Če bo ob morju 30 ali 31 stopinj Celzija, potem na Goriškem zagotovo lahko pričakujemo tudi do 34 stopinj,« je še dodala. Vročina se bo stopnjevala, danes in v petek bo na Goriškem okoli 32 stopinj Celzija, v soboto in nedeljo pa še več.

Medtem bo ob morju zaradi kopnega in čez dan morskega vetra nekaj stopinj Celzija hladneje.

O vročinskem valu na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinj Celzija.

Povprečno 24-urno temperaturo nad 25 stopinjami Celzija je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa že namerila le v Trstu, v nedeljo, 8. junija. Najnižja nočna vrednost je tistega dne bila 23,5 stopinje Celzija, najvišja dnevna pa 28,1 stopinje Celzija. Drugod v FJK so bile povprečne 24-urne temperature doslej povsod pod 25 stopinjami Celzija. Na Goriškem so bile sicer dnevne temperature visoke in so dosegale okrog 30 in več stopinj Celzija, toda so bile noči kar sveže.

V prihodnjih dneh, zlasti v soboto in nedeljo, pa bodo noči povsod občutno toplejše. Zlasti na Tržaškem se bo zaradi občutka soparnosti povečala toplotna obremenitev.

Prvi vročinski val predvidoma ne bo dolgotrajen. Kot kaže, bi se lahko zaključil že v prvi polovici prihodnjega tedna, ko bo naše kraje dosegel bolj svež in vlažen atlantski zrak.