V Milanu in Turinu so pri dveh dečkih potrdili okužbo s sezonsko gripo. Gre v obeh primerih za cep A/H3. Prvega so odkrili v Vareseju, drugega pa v Turinu pri dečku, ki je zbolel za pljučnico. Višji zdravstveni svet ISS bo s prihodnjim tednom uvedel virološko gripozno opazovalnico, pri čemer opozarja, da je cepljenje najbolj zanesljivo in gotovo sredstvo za preprečitev okužbe in za zmanjšanje morebitnih komplikacij. Jesensko obdobje pa je, so sporočili, od oktobra najprimernejše za cepljenje.