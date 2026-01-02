Prihod novega leta Slovenija praznuje tudi danes

Prihod novega leta v Sloveniji praznujejo tudi danes, saj je 2. januar državni praznik in dela prost dan. Kot takega ga poznajo v le redkih državah. V večini evropskih držav je danes delovni dan, bodo pa za razliko od Slovencev prosti 6. januarja, na praznik svetih treh kraljev.

Varčevalni zakon iz leta 2012 je sicer drugi dan novoletnega praznovanja ukinil, s čimer je želela takratna druga vlada Janeza Janše prispevati k višji gospodarski rasti. Znova se je vrnil na seznam praznikov in dela prostih dni z letom 2017.

Predlogi za ukinitev 2. januarja kot dela prostega dneva so se pojavili tudi leta 2021, v času tretje Janševe vlade. Takratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bi moral biti namesto 2. januarja državni praznik in dela prost dan 6. januar, tako kot je med drugim na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji.

A tudi 2. januar je poleg v Sloveniji praznik še v nekaterih drugih državah, in sicer v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem.

Pobudniki novele zakona o praznikih in dela prostih dni, v DZ sprejete decembra 2016, s katero je 2. januar znova postal praznik, so poudarjali prednosti pri vračanju tradicije dvodnevnega novoletnega praznovanja. Ljudje so ga navajeni in tako je bilo uveljavljeno vse od leta 1955.

Današnji praznik bo še podaljšal praznični vikend. Skupaj bodo prazniki v letu 2026 prinesli pet podaljšanih koncev tedna. Od skupno 15 dela prostih dni jih bo kar osem padlo na vikend, štirje na soboto in štirje na nedeljo.