V kobariški občini ukradli spominsko ploščo NOB

V naselju Borjana v občini Kobarid je v prazničnem tednu neznanec ukradel bronasto spominsko ploščo, ki je bila postavljena na spomeniku iz časa NOB. Velika je bila 160 krat 60 centimetrov, storilec pa si je s tem pridobil protipravno premoženjsko korist v višini okoli tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Tatvina se je po navedbah policistov zgodila med 24. decembrom in 1. januarjem. Policisti so o dogodku obvestili tudi pravosodne organe.

Krajo spominskega obeležja so ta teden obravnavali tudi blejski policisti. Neznanci so namreč ukradli spominsko ploščo, ki je bila nameščena na eni izmed skal nasproti cerkvice Sv. Janeza v Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru.

V Velenju pa so v začetku decembra izsledili domačina, ki je s tamkajšnjega bronastega kipa Josipa Broza Tita odnesel glavo. Občina Velenje je spomenik že obnovila, 49-letnemu storilcu pa zaradi poškodovanja oziroma uničenja stvari posebnega kulturnega pomena grozi zaporna kazen.