V Novi Gorici vlomili v avtodoma

Nastala je manjša gmotna škoda

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
2. jan. 2026 | 12:21
    V Novi Gorici vlomili v avtodoma
    Primera preiskuje policija (ARHIV)
Neznani storilec je v času od 26.12.2025 do 31.12.2025 v Novi Gorici na Vojkovi cesti pristopil do parkiranega avtodoma goriškega registrskega območja in vlomil skozi vrata avtodoma. Iz vozila je ukradel električni pretvornik. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za 100 evrov škode.

Prav tako so policisti na isti lokaciji obravnavali še en vlom v avtodom, in sicer gre za avtodom s koprskega registrskega območja fiat ducato. Neznani storilec je tudi v to vozilo s primernim orodjem na vzvod vlomil skozi vrata bivalnega dela vozila, vstopil in pregledal notranjost. Iz vozila je ukradel manjšo televizijo in avtoradio. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za 150 evrov škode.

