Zdravstvo

Požar v videmskem zaporu, dva zapornika prepeljali v bolnišnico

Zaradi vdihavanja dima se je lažje zastrupilo tudi sedem policistov

Spletno uredništvo |
Videm |
2. jan. 2026 | 13:18
    Požar v videmskem zaporu, dva zapornika prepeljali v bolnišnico
    Videmski zapor (ANSA)
V novoletni noči malo po polnoči se je v videmskem zaporu vnel požar. Podtaknil ga je opremi v svoji ječi 30-letni apornik, maroški državljan, ki boleha za duševnimi motnjami. Dim se je hitro razširil še v druge dele zapora. Policisti so priskočili na pomoč in rešili njega ter drugega moškega, ki je bil z njim v ječi, 40-letnega italijanskega državljana. Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč so ju prepeljali v bolnišnico. Tridesetletnika so kmalu odpustili, štiridesetletnik pa se bo zdravil na oddelku za polintenzivno nego. Zaradi vdihavanja dima se je lažje zastrupilo tudi sedem policistov.

