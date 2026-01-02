Požar v videmskem zaporu, dva zapornika prepeljali v bolnišnico

V novoletni noči malo po polnoči se je v videmskem zaporu vnel požar. Podtaknil ga je opremi v svoji ječi 30-letni apornik, maroški državljan, ki boleha za duševnimi motnjami. Dim se je hitro razširil še v druge dele zapora. Policisti so priskočili na pomoč in rešili njega ter drugega moškega, ki je bil z njim v ječi, 40-letnega italijanskega državljana. Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč so ju prepeljali v bolnišnico. Tridesetletnika so kmalu odpustili, štiridesetletnik pa se bo zdravil na oddelku za polintenzivno nego. Zaradi vdihavanja dima se je lažje zastrupilo tudi sedem policistov.