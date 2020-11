Prijatelja lahko obiščemo le, če stanuje v isti občini kot mi

Furlanija Julijska - krajina je od nedelje, 15. novembra, oranžna. Če se epidemiološko stanje ne bo poslabšalo, bo oranžna najmanj dva tedna, saj bo vlada šele po 14 dneh preverila, ali so razmere primerne, da se dežela vrne na rumeni seznam. Če pa se bo stanje poslabšalo, bo lahko že prej postala rdeča. »Mehanizem treh barv« sicer razburja številne predsednike dežel, ki se bodo, na zahtevo guvernerja FJK Massimiliana Fedrige, sestali danes. Govor bo ravno o kriterijih, na osnovi katerih vlada odloča o spremembi barve. Dežele bodo namreč v prihodnjih dneh predvidoma pritiskale na premierja Giuseppeja Conteja in na ministre, saj so z zdajšnjo metodo za določanje barv nezadovoljni. Ukrepe pa vsekakor določa vlada, tako da naj spomnimo, kaj smemo in česa ne smemo v »oranžni« FJK.

Kaj se spremeni?

V primerjavi s prejšnjimi ukrepi, je zdaj prepovedano prehajanje občinskih meja, zaprti so bari in restavracije.

Lahko grem z doma?

Da, vendar le med 5. in 22. uro, gibam pa se lahko le znotraj svoje občine. Če se odpravim ven med 22. in 5. uro ali v drugo občino, moram imeti za to nujen razlog, kot sta pot v službo ali dostop do zdravstvenih storitev.

Kako lahko dokažem te razloge?

Vrača se samoizjava, ki je podobna tisti spomladanski. Na voljo je na spletni strani ministrstva za notranje zadeve, dvojezična samoizjava, ki jo je prevedel Centralni urad za slovenski jezik pri Deželi FJK, je na voljo na naši spletni strani.

Smem v bar ali restavracijo?

Ne, saj so bari in restavracije zaprti. Do 22. ure lahko le dostavljajo hrano oziroma je dovoljen prevzem hrane.

V moji občini ni trgovine z živili.

Lahko se odpravim v sosednjo občino, če nudi nujne storitve, ki jih moja občina ne nudi.

Lahko po 22. uri peljem psa na sprehod?

Ne, ne gre za nujen razlog.

Lahko obiščem sorodnika, prijatelja ali partnerja?

Da, če stanuje v moji občini, pred 22. uro pa se moram vrniti domov. Vlada vsekakor odsvetuje obiske.