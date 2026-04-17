Prijeli moškega, ki je oropal prodajalno na območju Kopra

Koprski policisti so prijeli moškega, ki je 23. marca oropal prodajalno z mešanim blagom na območju Kopra. Z ostrim predmetom je zagrozil zaposlenim in iz blagajne ukradel denar ter pobegnil.

Policisti so med intenzivno preiskavo pridobili podatke za identifikacijo storilca kaznivega dejanja. Izsledili so ga le štiri dni kasneje, 27. marca in ugotovili, da gre za 37-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Moškemu so odvzeli prostost. Po opravljeni preiskavi so ga izpustili na prostost in bo zoper njega podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.