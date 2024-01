Prijeli serijskega tatu in mu odvzeli prostost

Koprski policisti so v zadnjih mesecih na območju Izole in Kopra obravnavali več vlomov v trgovine in gostinske lokale, v katerih si je neznanec nezakonito prilastil za približno 4000 evrov parfumov, cigaret in gotovine. Med preiskavo so ugotovili, da je bil storilec 48-letnik iz območja Kopra. Odkrili so, da je bil samo v letu 2023 vpleten v šest tatvin po trgovinah, pri čemer je obstajala nevarnost, da bo nadaljeval s svojim nezakonitim početjem. Zato so mu 4. januarja odvzeli prostost. Privedli so ga na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj, na predlog tožilke, odredil pripor. Moški je bil v preteklosti večkrat pravnomočno obsojen tudi na zaporno kazen zaradi storitve premoženjskih kaznivih dejanj.