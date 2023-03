Prijetnejši konec tedna pred vremenskim poslabšanjem

Ciklon nad severnim Sredozemljem, ki je večji del tedna vplival na vreme pri nas, se polni in bo njegov vpliv danes in v prihodnjih dneh vse manjši. Vremenska slika se postopno umirja. Burja, ki je včeraj povzročala večje nevšečnosti, se je že delno umirila in bo danes čez dan še slabela. Do konca tedna bo prevladovalo precej jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Čez dan bo topleje, najvišje dnevne temperature bodo presegale 10 stopinj Celzija.

Več sonca bo zlasti jutri in v soboto, medtem ko se bo v nedeljo čez dan postopno že nekoliko povečala oblačnost. Burja bo jutri ponehala.

Od ponedeljka bodo naši kraji pod vplivom obsežne višinske doline, znotraj katere bo sprva pritekal vlažen atlantski zrak, v torek ponoči ali v sredo pa bo naše območje prešla solidna hladna vremenska fronta z zalogajem arktičnega zraka. Druga vremenska fronta naj bi bila na vrsti že proti koncu prihodnjega tedna.

Od ponedeljka bo že več oblakov in bo prevladovalo vlažno vreme. Mestoma bodo možne rahle padavine, lahko tudi v obliki rahlega rosenja. Predvidoma v noči na sredo bo naše kraje dosegla izrazita hladna vremenska fronta. Ob njej bo nastalo ciklonsko območje na zavetrni strani Alp. Prišlo bo do občutnega poslabšanja. Kot kaže, se bodo pojavljale tudi močne padavine in bodo padle večje količine dežja, v gorah snega. Sledilo naj bi nekajdnevno premirje z bolj umirjenim, toda v glavnem vlažnim vremenom, proti koncu tedna pa naj bi naše kraje prešla nova solidna hladna vremenska fronta po kalupu prve. Znova naj bi se pojavljale padavine in naj bi se vreme občutno poslabšalo, ni izključeno, da morda s sneženjem do nižjih predelov.