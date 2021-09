»Primorci smo se uprli tiraniji lastne države, to je bila velika stvar«

V Idriji so danes pripravili osrednjo državno proslavo ob 74. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini. Med drugimi se je je udeležil predsednik republike Borut Pahor, ki je obrobu dogodka izpostavil pomen življenja v sožitju. Program so sooblikovaligovorci, umetniki in drugi kulturni ustvarjalci z Idrijskega inCerkljanskega.Vsebina proslave, ki jo je režiser in scenarist Dušan Moravec združil pod sloganom Tujega nočemo, svojega ne damo, je nosila simbolno sporočilo. "Za proslavo sem si izposodil Vorančev slogan Tujega nočemo, svojega ne damo, a z vprašajem na koncu. Ali res svojega ne damo, glede na to, kaj vse smo v preteklosti že našega nekritično razprodali? A če česa, potem Primorske ne damo. In tudi zato so proslavo soustvarili kulturni ustvarjalci zidrijsko-cerkljanskega dela Primorske," je poudaril. Proslave se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, slavnostna govornica je bila mlada znanstvenica Nina Leskovec.

Vidno ganjen je med gledalci proslavo spremljal tudi Idrijčan Ivan Bevk, čil 101-letnik, primorski partizan, oče idrijskega poslanca Sama Bevka:"To proslavo spoštujem, je zame zelo pomembna. Koliko fantov Primorcev je šlo v partizane leta 1943! Na Gorenjsko, na Dolenjsko. Maja smo formirali dve brigadi na Primorskem: Gradnikovo in Gregorčičevo, v kateri sem bila tudi sam. Pohod v Benečijo ... Primorci smo dali veliko žrtev in herojstva, veliko smo pretrpeli pod Italijo. Mi, Primorci, smo bili takrat uradno Italijani in smo se uprli tiraniji lastne države. To je bila velika stvar!"