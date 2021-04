Primorska avtocesta in vipavska hitra cesta zaprti

Primorska avtocesta in vipavska hitra cesta sta v razcepu Nanos zaprti v vse smeri zaradi zdrsa tovornih vozil. Na avtocesti Koper - Ljubljana v smeri Ljubljane je na priključku Senožeče v razcepu Nanos zdrsnilo tovorno vozilo, drugo tovorno vozilo pa je zdrsnilo na priključku Vipava v razcepu Nanos na cesti Nova Gorica - Razdrto v smeri Razdrtega.Na primorski avtocesti zaradi zdrsa v snežnih razmerah nastajajo zastoji na območju Senožeč in Razdrtega v obe smeri ter med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Na vipavski hitri cesti pa nastajajo zastoji med Vipavo proti Razdrtem. V zimskih razmerah je povsod obvezna zimska oprema, opozarja prometnoinformacijski center.

Slovenija je začasno prepovedala vstop v državo tovornim vozilom, je sporočila goriška policija.