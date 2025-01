Primorski dnevnik tudi v četrtek ne bo izšel

Prvi dan v letu Primorski dnevnik, tako kot ostali dnevniki v Italiji, ne bo izšel. A tudi v četrtek, 2. januarja 2025, česopisa ne bo v kioskih in na domovih naročnikov. Razloge za to so zaposleni pojasnili v v sindikalnem sporočilu.

Do tega sklepa je prišlo, potem ko se je sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika sestal z vodstvom družbe DZP - Prae in predstavniki ostalih zaposlenih. Govor je bil o finančnem stanju in perspektivah edinega slovenskega dnevnika v Italiji, potem ko je pristojni v deželni vladi potrdil znižanje dotacije, ki jo naš časopis prejema iz zaščitnega zakona. Dosedanje premišljeno upravljanje z resursi omogoča Primorskemu dnevniku, da kljub neutemeljenim finančnim rezom za zdaj ne gre v drastične varčevalne ukrepe, ki bi vplivali na njegovo kakovost, zaradi raznih neznank pa se postavlja potreba po še previdnejšem razporejanju sredstev s ciljem, da zaščitimo delovna mesta mlajših kolegov, zaposlenih s pogodbami za določen čas, in omogočimo razvojne investicije. V prihodnjem letu, ki sovpada z 80-letnico dnevnika in neponovljivo priložnostjo za čezmejni prostor, kot je EPK v Novi Gorici in Gorici, smo se zato odločili za korak, ki bi na čim manj boleč način zagotovil privarčevanje nekaj sredstev. Začenši s 1. januarjem se bomo tako odpovedali enemu ali več praznikom, ki običajno za nas niso dela prosti dnevi.

Sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika