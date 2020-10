Priznanje za kriški Ribiški muzej

Tako imenovani slovenski način lova na tune, ki so ga izvajali naši ribiči, postaja vse bolj predmet zanimanja in raziskovanja mednarodne stroke. Za to nosi zaslugo kriški Ribiški muzej, ki je bil prav zaradi posebne tehnike tunolova domačih ribičev, vabljen na mednarodno razstavo mediteranske prehrane MUCEM, ki jo bodo v francoskem Marseillesu - če bo pandemija dopustila - odprli sredi decembra.

»Gre za ugledno prireditev, ki traja tri leta in ki jo zaradi tega redno dopolnjujejo z eksponati iz raznih sredozemskih držav,« je na občnem zboru muzeja povedal predsednik Franko Cossutta. Križani bodo na francoski sejem poslali maketo »tonere«, ki jo hranijo v muzeju, nož za rezanje tunov in iglo za popravilo ter izdelavo trate, več sto metrov dolge mreže, v kateri so se ujele tune. S tem v zvezi bodo pripravili tudi razlago kriškega tunolova, ki je - tako Cossutta - po tehniki edinstven na svetu in zato predmet takšnega zanimanja.

Zaradi pandemije je bil kriški muzej dalj časa zaprt, vseeno se ga je v obdobju od lanskega septembra do danes ogledalo več kot tisoč ljudi. Med njimi je veliko obiskovalcev iz Slovenije, narašča pa število italijansko govorečih gostov iz Trsta in Italije. Cossutta je pohvalil domačina Lorenza Bogatca, ki je dal pobudo za oblikovanje lesenih tabel in smerokazov za muzej in za ribiško pot, ki povezuje Križ s pristaniščem »na Mulu«.