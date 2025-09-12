Prodajalki vrgel melono v glavo

Na Šmarski cesti v smeri proti Dragonji se je znova zgodil incident s prodajalkami sadja in zelenjave, in sicer na že znani točki prodaje pri odcepu za Korte, poročajo Primorske novice. Policiste je okoli pol enih popoldne poklicala 43-letna prodajalka in prijavila, da se je nanjo spravil moški. Piranskim policistom je povedala, da je do stojnice prišel moški, ki se je začel razburjati zaradi vozil, parkiranih ob stojnici. Začel ji je premetavati sadje, nazadnje pa je prodajalki v glavo vrgel melono. Po tem se je z avtom odpeljal proti Kopru. Domačin se je pripeljal po lokalni cesti in se hotel v križišču vključiti na glavno cesto, pri tem pa so ga ovirala ustavljena vozila. Najbrž ni bilo prvič, zato je očitno izgubil živce. Policisti so ugotovili, da je lastnik vozila 33-letni moški iz okolice Izole, proti njemu bodo uvedli hitri prekrškovni postopek. Na fotografiji je podoben prizor, ko je voznik tujega avtodoma s prikolico ustavil ob stojnici in kupoval sadje ter tako oviral vključevanje drugih voznikov na glavno cesto.