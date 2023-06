Na cesti v Liariisu, ki vodi do Zoncolana, je danes popoldne prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznik motorja izgubil nadzor nad vozilom in s sopotnikom zgrmel na tla.

Enega od dveh motoristov so reševalci s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Tolmeču z rumeno triažno kodo, drugega pa so prepeljali z reševalnim vozilom.