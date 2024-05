Bruselj z ukrepi proti letalskim prevoznikom zaradi zelenega zavajanja

Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so 20 letalskim prevoznikom poslali dopise, v katerih so opredelili več vrst potencialno zavajajočih okoljskih trditev in jih pozvali, naj svoje prakse v 30 dneh uskladijo z zakonodajo EU. Med drugim so opozorili na sporne trditve o izravnavi izpustov z dodatnimi plačili.

Mreža nacionalnih organov za sodelovanje na področju varstva potrošnikov se je osredotočila na trditve letalskih prevoznikov, da bi se lahko emisije ogljikovega dioksida, ki jih povzroči let, izravnale s podnebnimi projekti ali uporabo trajnostnih goriv, h katerim bi lahko potrošniki prispevali s plačilom dodatnih pristojbin, so danes sporočili iz Evropske komisije.

Organe skrbi, da se opredeljene prakse lahko štejejo za zavajajoča ravnanja oziroma opustitve, prepovedane z direktivo o nepoštenih poslovnih praksah. Pri tem morajo letalski prevozniki še pojasniti, ali je take trditve mogoče utemeljiti na podlagi trdnih znanstvenih dokazov.

Med potencialno spornimi praksami so ustvarjanje napačnega vtisa, da lahko plačilo dodatne pristojbine za financiranje podnebnih projektov z manjšim vplivom na okolje ali za podporo uporabi alternativnih letalskih goriv zmanjša ali popolnoma izravna emisije ogljikovega dioksida, uporaba izraza trajnostna letalska goriva brez jasne opredelitve vpliva takih goriv na okolje ter trditev, da si letalski prevoznik prizadeva za neto ničelne emisije toplogrednih plinov ali kakršnokoli okoljsko učinkovitost brez jasnih in preverljivih zavez, ciljev in neodvisnega sistema spremljanja.

Potencialno sporna sta tudi prikaz »kalkulatorja« emisij ogljikovega dioksida določenega leta brez zadostnih znanstvenih dokazov o tem, ali je tak izračun zanesljiv, in brez informacij o elementih, uporabljenih za tak izračun, ter primerjava letov glede na emisije brez zadostnih in točnih informacij o elementih, na katerih primerjava temelji.

Evropska komisija in mreža organov za sodelovanje na področju varstva potrošnikov, ki sta ukrepali po opozorilu Evropske potrošniške organizacije (BEUC), sta letalske prevoznike pozvali, naj v 30 dneh predstavijo svoje predlagane ukrepe za odpravo pomislekov.

»Če letalski prevozniki ne bodo sprejeli potrebnih ukrepov za odpravo pomislekov iz dopisa, se lahko organi za sodelovanje na področju varstva potrošnikov odločijo za nadaljnje izvršilne ukrepe, vključno s sankcijami,« so dodali v komisiji.