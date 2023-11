Prva občutnejša sezonska ohladitev, v gorah zimska idila

Vremenska fronta, ki je ponoči prešla naše kraje, je prinesla nove padavine, ki so bile najmočnejše ob morju in na Kraški planoti, kjer je ponekod padlo okrog 50 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod so bile količine povečini manjše. V gorah je snežilo, snežna odeja se je povečini še odebelila. Razmere v gorah so trenutno povsem zimske, temperature so se povsod spustile za več stopinj Celzija pod ničlo.

Hladnejši zrak je dosegel tudi ostale predele. Najnižje nočne temperature so bile danes na Goriškem in na Kraški planoti okrog 5 stopinj Celzija, ob morju do okrog 10 stopinj Celzija.

Danes bo povečini sončno, temperatura se bo še spuščala. Noč na nedeljo bo mrzla. Jutrišnje najnižje nočne temperature se bodo tudi ponekod na Goriškem in na Kraški planoti približale ničli. Ponekod bo lahko nastala slana.

Jutri bo povečini delno jasno, čez dan po ponekod lahko prehodno padlo nekaj kapelj dežja.

V ponedeljek bo delno jasno ali zmerno oblačno.