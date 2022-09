Radio Trst A nič več na srednjem valu

Italijanska državna radiotelevizija RAI je v nedeljo, 11. septembra, ugasnila oddajnike, ki so skrbeli za oddajanje programov Radia Trst A za Slovence v Italiji ter oddaje L’Ora della Venezia Giulia za Italijane v Sloveniji in na Hrvaškem na srednjem valu, od danes popoldne pa je od 17.30 dalje neposrednemu prenosu programov Radia Trst A mogoče slediti na spletni platformi Rai Play Sound. Oddajam je seveda še vedno mogoče slediti na kratkih valovih FM, v streamingu na spletni strani www.sedezfjk.rai.it in preko satelita Eutelsat.

Če gremo na spletno stran www.raiplaysound.it in kliknemo na okno »Dirette radio«, dobimo na seznamu tudi okno »Rai Radio Trst A« in če kliknemo nanj, lahko prisluhnemo neposrednemu prenosu slovenskih oddaj. Na platformo Rai Play Sound bi morali v prihodnje preseliti tudi arhiv podcastov oddaj slovenske radijske postaje RAI, prav tako naj bi v prihodnje morala platforma biti dostopna tudi s spletne strani slovenskih sporedov državne radiotelevizije www.sedezfjk.rai.it, naslednji korak bi morala biti tudi uporaba tehnologije DAB.

Na slabšem pa so pripadniki italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, ki so dejansko ostali brez svoje poldrugo uro trajajoče oddaje L’Ora della Venezia Giulia, ki je ni več mogoče poslušati na srednjem valu, pa tudi v streamingu ne in niti na platformi Rai Play Sound, ampak le preko satelita.

Odločitev o odklopu oddajnikov za srednji val sta ostro kritizirali parlamentarki Demokratske stranke, senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani, ki omenjeno dejanje označujeta za zelo hudo. Parlamentarki radiotelevizijo RAI sprašujeta, kako namerava nadaljevati z nudenjem enakih storitev oz. če ne misli krepiti oddajanja na valovih FM, saj zagotovitev informacijskega kritja za manjšine predvideva konvencija z italijansko vlado, zato naj le-ta in oddelek za založništvo zaščitita interese skupnosti.