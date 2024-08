Ravnateljstva rešena, čez leto dni pa ...

Vprašanje kritja nezasedenih mest ravnateljev in vodij uprave na slovenskih šolah v Italiji je začasno rešeno, a le za šolsko leto 2024/2025, ki se bo začelo v kratkem. Če se ne bo kaj ukrenilo v smeri zagotovitve sistemske rešitve za slovensko šolstvo, se bo problem prihodnje leto spet pojavil.

To je tolmačenje vesti, ki je prišla v javnost v torek zvečer, ko je italijansko ministrstvo za izobraževanje skupaj z ministrstvom za finance objavilo uredbo, ki zagotavlja kritje še manjkajočih dveh mest za ravnatelje in vodje uprave na slovenskih šolah. Gre za ministrsko uredbo št. 151 z dne 26. julija letos, ki omogoča deželnim šolskim uradom delno odstopanje od lanske medministrske uredbe o krčenju števila ravnateljstev in omogoča nadomeščanje ravnateljev na nezasedenih mestih. Za to je v primeru Furlanije - Julijske krajine zagotovljeno finančno kritje v višini 116.732,46 evra. Tako je Deželni šolski urad za FJK včeraj lahko objavil obvestilo, ki dopolnjuje tisto, ki je bilo objavljeno v torek. Takrat je urad objavil obvestilo o možnosti kritja treh prostih ravnateljskih mest, katerim sta se včeraj pridružili še dve. Na Tržaškem so mesta prosta na večstopenjskih šolah v Nabrežini, pri Sv. Jakobu in Vladimirja Bartola pri Sv. Ivanu, na Goriškem pa na Večstopenjski šoli Gorica ter na zavodu Cankar-Zois-Vega v Gorici. Čas za prijavo za kritje mest je še danes do 8.59.

