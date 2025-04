Druga polovica tedna bo občutno bolj pomladna

Vremenska slika je trenutno še pod delnim vplivom hladnejšega severnega zraka, ki se je v minulih dneh spustil nad Balkan. Prevladuje sicer sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, zlasti noči pa so za ta čas mrzle in tudi podnevi ni ravno toplo.

Danes bo še prevladovalo sončno vreme, jutri pa bo prehodno nekaj več oblačnosti, ker bo na vreme pri nas vplivala oslabljena vremenska fronta, ki se bo iznad evropskega severa spuščala proti Balkanu.

Od četrtka se bo utrdil anticiklon, kateremu se bo zlasti v višjih slojih ozračja postopno pridružil toplejši zrak.

Od četrtka do vključno sobote bo prevladovalo sončno vreme in bo iz dneva v dan topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti v petek in soboto zlasti na Goriškem lahko spet dotaknile 20 stopinj Celzija in jih ponekod tudi presegle. Kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju. Postopno bodo toplejše tudi noči.

V nedeljo trenutno kaže že, da bo ob precejšnji jasnini nekaj več oblakov.

Prve dni v prihodnjem tednu bodo naši kraji predvidoma pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov in bo več vlage in oblakov, mestoma se bodo pojavljale občasne padavine.