V Gorici aretirali moškega, ki je nekdanjo partnerko zalezoval dve leti

Karabinjerji iz Gorice so prve dni marca aretirali Goričana, ki je dve leti zalezoval nekdanjo partnerko. Poklical jih je žrtvin znanec. Ugotovili so, da je moški nekdanjo partnerko stalno zmerjal in nadlegoval ter ji grozil in jo žalil, žrtev pa ga ni prijavila. Poti od doma na delo si ni upala opraviti sama, da ga ne bi slučajno srečala. Karabinjerji so moškega izsledili ravno v trenutku, ko je žrtev zalezoval na delovnem mestu, pri čemer so ga na kraju aretirali, kot to predvideva zakon za kazniva dejanja nasilja v družini in nad ženskami. Zalezovalcu je sodišče odredilo prepoved približevanja žrtvi in krajem, ki jih običajno obiskuje.