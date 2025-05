Raziskovali bodo življenje v Benečiji nekoč in danes

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v sodelovanju z Odsekom za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, društvom DM+ in Inštitutom za slovensko kulturo (ISK) vabi mlade od 18. do 30. leta starosti na Mladinski raziskovalni tabor (MRT), ki bo potekal od 10. do 13. julija 2025. Namen tabora je raziskovanje življenja v Benečiji nekoč in danes, v središču pa bo vas Mašera pod Matajurjem. Udeleženci bodo zbirali pričevanja krajanov, na podlagi zbranega gradiva pa bo nastal multimedijski izdelek, ki bo osvetlil procese družbenih in kulturnih sprememb v Benečiji v zadnjih tridesetih letih, saj so bili prebivalci Mašere že leta 1996 terenski sogovorniki MRT-jevih raziskovalcev.

K osrednjim ciljem tabora sodijo spodbujanje zanimanja za raziskovanje med mladimi Slovenci v Italiji in zunaj nje, poglabljanje teoretičnega znanja s področja sociologije, zgodovine in etnografije ter krepitev povezovanja med mladimi s Tržaškega, Goriškega in Videmskega ter iz Republike Slovenije.

Tabor se bo začel 10. julija ob 17. uri z ogledom muzeja SMO v Špetru, udeleženci pa bodo bivali v hostlu La Finestra v Gorenjem Tarbiju. 11. julija bodo potekala uvodna predavanja, ki bodo nudila vpogled v slovensko narodno skupnost v Italiji s posebnim ozirom na Videmsko, dalje v metode kvalitativnega raziskovanja in osnovne veščine ustvarjanja multimedijskih vsebin. 12. julija bodo intervjuvali krajane v Mašeri, 13. julija pa se bodo po zadnjem sestanku odpeljali domov. Udeležence bo vodila mlada, multidisciplinarna skupina strokovnjakov.

Na voljo je deset mest, kotizacija znaša 50 evrov, v primeru odpovedi je ne vračajo. Prijave preko obrazca na spletni strani www.slori.org sprejemajo do 25. maja, rok za plačilo je 2. junij.