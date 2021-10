Razpisa za okrepitev Urada za slovenske šole

V italijanskem Uradnem listu sta bila 12. oktobra, na spletni strani Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino pa 13. oktobra, objavljena razpisa za dodelitev skupno štirih mest Uradu za slovenske šole.

En razpis zadeva dve mesti za upravno-pravno-računovodska višja uradnika s triletno univerzitetno diplomo in znanjem slovenskega jezika, drugi pa dve mesti za asistenta z diplomo višje srednje šole, ki morata prav tako poleg italijanskega primerno obvladati slovenski jezik. Časa za prijavo na razpis je trideset dni od datuma objave v Uradnem listu, se pravi od torka.

Urad za slovenske šole je na začetku na podlagi razpisa imel sedem oseb, v zadnjih letih pa jih je nekaj izgubil, ker so se nekateri višji uradniki prijavili na razpise za druga službena mesta in bili pri tem tudi uspešni, tako da je urad deloval z zmanjšanim številom osebja. Zato je generalna direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Daniela Beltrame letos pisala ministru za šolstvo Patriziu Bianchiju in predlagala nov razpis ter da postopke vodi sama.

Kandidati bodo morali prestati pisno in ustno preizkušnjo v slovenskem in italijanskem jeziku. Beltramejeva upa v večje število prijav, tudi zato, ker Deželni šolski urad deluje z zmanjšanim številom osebja in bi lahko zaposlili več oseb.

Vedno 12. oktobra, ko je Uradni list objavil omenjena razpisa, pa se je iztekel rok za prijavo razpoložljivosti za kritje mesta upravnega vodstvenega uradnika, se pravi vodje Urada za slovenske šole. Dosedanjemu vodji Igorju Giacominiju se namreč 8. novembra izteka mandat, zato je ministrstvo za šolstvo 28. septembra objavilo obvestilo o zbiranju prijav zainteresiranih kandidatov za njegovo mesto, na katero se je ahko prijavil tudi dosedanji vodja urada.