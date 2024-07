Razprodaje so se začele

Današnji prvi dan poletnih razprodaj je kljub vročini in sončnemu vremenu v središčne mestne ulice Gorice prinesel nekaj vrveža. Ob letošnjih razprodajah ni bilo napovedanih nikakršnih posebnih dogodkov, v mestno središče pa se je vseeno odpravilo nekaj kupcev, ki so se po nakupih še zadržali po barih in kavarnah, da bi se osvežili s sladoledom ali pa s pijačo.

Poletna sezona je bila doslej za trgovce dokaj težka. Kupci so zato na policah našli širok izbor oblačil po znižani ceni. Razprodaje, ki bodo trajale 60 dni, so se ponekod, kot na primer v Tržiču, začele že v petek zvečer, tako v včeraj kot danes pa je v mestnem središču potekal tudi kulturni program.

Sezona razprodaj velja za celotno Furlanijo - Julijsko krajino, zato skušajo tudi tržaški, videmski in vsi drugi trgovci mikati kupce z znižanimi cenami.