Referendum proti uporabi sintetičnih pesticidov na območju prosecca

V občini Conegliano, osrčju zaščitne vinske znamke penine Prosecco Doc, bo v nedeljo, 24. novembra, potekal referendum proti uporabi sintetičnih pesticidov. Pobudo za referendum so dale krajevne in deželne okoljevarstvene organizacije z namenom, da bi na občinskem območju prepovedali škropljenje vinogradov glere – iz teh pridelujejo najbolj razširjeno penino na svetu – s človeku in naravi nevarnimi in strupenimi sredstvi.

Zbiranje podpisov med domačim prebivalstvom je steklo že pred letoma. Krajanom, ki niso neposredno soudeleženi pri pridelavi in prodaji penine prosecco, je postalo škropljenje trtnih nasadov tako rekoč kot na tekočem traku – letno so vinograde škropili od deset do petnajstkrat! – nevzdržno. Svojo akcijo so podkrepili s številnimi protestnimi shodi in zborovanji ter srečanji z okoljevarstvenimi izvedenci. V tem času so zbrali 2800 overovljenih podpisov, ki so jih že konec lanskega leta posredovali občinski upravi.

Postopek za preverjanje podpisov se je nato zavlekel, prišlo je do »tehničnih zamud«, vse do pred kratkim, ko je odbor garantov potrdil tako upravičenost referendumskega vprašanja kot veljavnost 2400 podpisov. Občinski upravi tako ni preostalo drugega kakor sklic referenduma.