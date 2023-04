Regiment »Bozen« sodeloval pri pokolih v Istri

»Polizeiregiment Bozen«, ki je poznan kot regiment Bozen, so sestavljali naborniki naborniki iz Južne Tirolske (tedaj je bila sestavni del t.i. Predalpske operacijske cone OZAV), njegovi častniki in podčastniki pa so so bili pripadniki nemške vojske in esesovci. Delovali so pod direktnim nadzorom vodje SS Heinricha Himmlerja.

Ni šlo za upokojene godbenike, kot jih je imenoval predsednik senata Ignazio La Russa, ampak za izurjene vojake, ki so sodelovali pri zatiranju partizanskega gibanja. Najbolj znan je tretji bataljon regimenta, ki je bil v Rimu tarča partizanskega atentata v Ul. Rasella, kateremu je sledil množični pokol v Ardeatinskih jamah. Pri njem vsekakor niso sodelovali južnotirolski naborniki.

Prvi bataljon regimenta Bozen je bil aktivno soudeležen v raznih pokolih na tleh tedanje Jugoslavije, med katerimi je najbolj znan pokol v hrvaški vasi Lipa nad Reko. V nedeljo, 30. aprila 1944 so se oboroženi nacisti in fašisti, ki so se hoteli maščevati nad partizani, pripeljali do Lipe, tekali od hiše do hiše in izganjali prebivalce na prosto. Glavnino so ubili že pred njihovim domom, hiše so delno izropali in zažgali. V zločinskem pohodu so pobili 269 prebivalcev Lipe, od tega 121 otrok, najmlajši je imel 7 mesecev.

Drugi batalon regimenta Bozen je bil soudeležen v pokolu civilnega prebivalstva v dolini Bois pri Bellunu.