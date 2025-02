Register prebivalstva odslej tudi v slovenščini

Dobra tri leta je tega, odkar je zaživela digitalna različica nacionalnega registra stalnega prebivalstva (ANPR), ki je dostopen na naslovu anagrafenazionale.interno.it in prebivalcem daje možnost lažjega pridobivanja raznovrstnih potrdil. Novembra 2021, ko so zagnali portal, njegov vmesnik še ni bil na voljo v slovenskem jeziku, sedaj pa lahko uporabniki v zgornjem delu spletne strani izberejo tudi to možnost (poleg italijanskega, nemškega, angleškega in francoskega jezika).

Za slovensko različico ANPR – enotne, digitalne in zaščitene podatkovne baze italijanskega Ministrstva za notranje zadeve – je poskrbela Občina Dolina. Poleg pridobivanja petnajstih različnih vrst potrdil Nacionalni register prebivalstva omogoča tudi izmenjavo informacij med občinami in raznimi javnimi ustanovami. Na ANPR je mogoče denimo zaprositi tudi za spremembo prebivališča.

Začeli so leta 2020

Prebivalci dvojezičnih občin so sicer že pred prevodom spletne strani imeli možnost izbire dvojezičnega (italjansko-slovenskega) ali enojezničnega, torej italijanskega izpiska posameznih potrdil, sedaj pa lahko celoten postopek opravijo v slovenskem jeziku.

»Prevajalski« projekt se je začel leta 2020. Da bi bile storitve digitalnega registra prebivalstva v celoti na voljo tudi v slovenskem jeziku, so na dolinski občini, ki jo vodi župan Aleksander Coretti, sklenili, da prevzamejo nalogo prevoda vseh vsebin portala: tako razpredelnic in besedil kot samih potrdil, ki so poleg slovenske različice potrebovala tudi oblikovanje, ki bi ustrezalo jezikovnim značilnostim, je včeraj povedal Coretti.

V prvi fazi projekta so poskrbeli za prevod potrdil, ki so bila tako na voljo že leta 2021, v drugi pa je steklo še prevajanje same spletne strani, kjer je na voljo tudi več praktičnih informacij in opisov raznovrstnih postopkov.

Kot so sporočili iz Občine Dolina, je bilo v prevajalski podvig vloženega veliko truda. Vse prevode so zatem lektorirale prevajalke deželnega Centralnega urada za slovenski jezik.