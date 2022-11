Rekordne oktobrske temperature

Precejšen del Evrope, od Španije na jugu do Švedske na severu, tako kot Italija in Slovenija v teh dneh beleži nenavadno visoke temperature za konec oktobra. Iz več držav poročajo o temperaturnih rekordih v oktobru. »Meseca še ni konec, ampak že lahko rečemo, da bo to najtoplejši oktober v Španiji od leta 1961, ko smo začeli beležiti temperature rekorde,« je povedal Ruben del Campo iz španskega meteorološkega urada Aemet. Povedal je, da sta dan ali dva v oktobru, ko temperature presežejo 30 stopinj, v Španiji normalna, ni pa običajno, da je toliko vročih dni kot letos. V petek so tako v San Sebastianu na severu države že zjutraj od 8.30 zabeležili 30,3 stopinje. Za letošnje nenavadno toplo vreme v oktobru so v Španiji iznašli posebno besedo, verono, ki združuje besedi verano (poletje) in otono (jesen).

Tudi v Franciji je letošnji oktober toplejši od običajnega povprečja. Temperature so namreč na jugozahodu države prejšnji teden ponekod presegle 30 stopinj Celzija. Avstrijska meteorološka služba pa je včeraj sporočila, da je tudi tam letošnji oktober najtoplejši od začetka meritev v 18. stoletju, še zlasti visoke temperature so bile v gorah, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Padavin je bilo letos oktobra 33 odstotkov manj od dolgoletnega povprečja, sončnih ur pa za 18 odstotkov več.

Toplo je celo na severu, na Švedskem, kjer so v mestu Kristianstad v petek zabeležili rekordnih 19,5 stopinje. »To je najvišja zabeležena temperatura na Švedskem tako pozno jeseni,« je povedal meteorolog Erik Hojgard-Olsen iz švedskega meteorološkega instituta SMHI. V Bruslju je bilo včeraj napovedanih 24 stopinj, kar je deset več kot normalno konec oktobra. Toplo je tudi na Otoku, v Londonu je bilo v preteklih dneh namreč 20 stopinj, kar je po navedbah tamkajšnjih meteorologov bolj značilno za konec avgusta kot za konec oktobra.