Rekordne temperature tudi v Sloveniji

Letošnje praznike ob 1. novembru zaznamuje nenavadno toplo vreme. Na številnih merilnih mestih po Sloveniji od sredine 20. stoletja novembra še ni bilo tako toplo kot danes popoldne. Ponekod je bil tako prejšnji rekord za november presežen za več kot stopinjo Celzija, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso). Najtoplejeje bilo na jugovzhodu. Najvišjo temperaturo v novembru so izmerili v Metliki, in sicer 9. novembra 2015, ko so termometri pokazali 25,6 stopinje Celzija. Danes je bila ta temperatura presežena na vsaj štirih merilnih mestih v Sloveniji.

Na merilni postaji Dobliče pri Črnomlju so tako izmerili 26,2 stopinje Celzija, kar je tudi stopinjo več od prejšnje najvišje izmerjene temperature na tem mestu. V Osilnici so izmerili 26,1 stopinje, v Metliki in Novem mestu pa po 25,7 stopinje.

Na veliko merilnih mestih se tudi presegli prejšnje izmerjene temperaturne rekorde v novembru. Poleg v Dobličah in v Novem mestu še v Mariboru (izmerili so 24,5 stopinje), Slovenskih Konjicah (24,1), Celju (23,9), v Bežigradu v Ljubljani (23,4) in Bohinjski Češnjici (23 stopinj Celzija).