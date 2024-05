Slovenija sprožila postopke za priznanje Palestine kot države

Slovenska vlada, ki jo vodi Robert Golob, je na današnji seji soglasno sklenila, da sproži postopke za priznanje Palestine kot samostojne države. Kot je po seji vlade povedal premier Golob, je priznanje Palestine vzvod pritiska za končanje spopadov v Gazi. O grozotah, ki se dogajajo v času večmesečnega izraelskega obleganja te palestinske eklave, slovenski predsednik vlade meni, da so nedopustne in da se morajo takoj končati. Golob je ob tem Izrael pozval, naj nemudoma preneha z napadi na Rafo in območje Gaze nasploh.

»Današnje dejanje je pod lupo celotnega sveta,« je povedal Golob in pojasnil, da je Slovenija pri svoji odločitvi iskala ravnotežje med interesi Zahoda, arabskega sveta in vseh ostalih članic ZN. Predsednik vlade je še pojasnil, da namen priznanja Palestine ni notranjepolitične narave, pač pa da so dejanja vlade usmerjena v to, da bi olajšali trpljenje palestinskega ljudstva.

Kot skrajni rok za zaključek procesa priznavanja Palestine kot samostojne države si je slovenska vlada zadala 13. junij.